İsrail basınından çarpıcı itiraf: "Ankara'nın hamleleri Tel Aviv'i izole ediyor"

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik bürokrasisi, Ankara'nın bu konulardaki hamlelerini İsrail'i kısıtlama ve bölgesel olarak izole etme adımları olarak değerlendiriyor.

Haberde, 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının Girit ve Rodos dahil olmak üzere aradaki Yunan adaları zincirini tamamen "devre dışı" bırakarak Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan "bir koridor" meydana getirdiği ve Türk ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle birlikte Akdeniz'i "fiilen ikiye böldüğü" öne sürüldü.