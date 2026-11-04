İsrail basınından çarpıcı itiraf! “Demokratların kazanması Trump ve İsrail için ağır darbe”

YEDİOTH AHRONOTH: TRUMP İÇİN AŞAĞILAYICI YENİLGİ

Yedioth Ahronoth gazetesi ise haberinde, "Trump için aşağılayıcı yenilgi: Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoyu ele geçirdi, tarihi mavi tsunami" başlığını kullandı. Gazetenin haberinde, "Demokrat Parti büyük bir başarı elde etti ve Başkan Donald Trump'a ağır bir yenilgi yaşattı. Kamuoyu yoklamalarının öngördüğü gibi Temsilciler Meclisini kazanmakla kalmadı, Senatoda da zafer elde etti." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Demokratların Cumhuriyetçilerin kazanması beklenen seçim çevrelerinde dahi zafer elde ettiği vurgulandı. Bu durumun, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında atacağı adımları sınırlandırma imkânı sağlayacağı kaydedildi. Yedioth Ahronoth, sonuçların Trump yönetimini "topal ördek" konumuna düşürdüğünü yazarken; bu ifadeyle, yasama organının muhalefetin kontrolüne geçmesi nedeniyle yasa ve kararların çıkarılmasında yaşanabilecek güçlüklere işaret edildi.

ISRAEL HAYOM: YENİ KONGRE İSRAİL'E DAHA ELEŞTİREL

Israel Hayom gazetesinde de "Trump'ın ara seçimlerdeki yenilgisi Washington'daki tabloyu yeniden şekillendiriyor ve İsrail'in önüne yeni sınamalar çıkarıyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Gazeteye göre Demokratların Kongrenin iki kanadında kontrolü ele alması, ocak ayından itibaren onlara yasaları ve üst düzey atamaları engelleme, ayrıca Trump yönetimi hakkında soruşturma açma imkânı tanıyacak. Haberde, "Cumhuriyetçiler Başkandan uzaklaşmaya başlarken, İsrail kendisini çok daha eleştirel bir Kongreyle karşı karşıya bulacak" ifadeleri kullanıldı.