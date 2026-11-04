İsrail basınından çarpıcı itiraf! “Demokratların kazanması Trump ve İsrail için ağır darbe”
İsrail basını, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongredeki çoğunluğu kaybetmesi üzerine dikkat çeken bir itirafta bulundu. Demokratların Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi "tarihi mavi tsunami", Trump'ın seçim yenilgisi ise "aşağılayıcı yenilgi" olarak nitelendirilirken, sonuçların Başkan Donald Trump ve İsrail için "ağır darbe" olduğu aktarıldı.
Demokratların Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi "tarihi mavi tsunami", Trump'ın seçim yenilgisi ise "aşağılayıcı yenilgi" ifadeleriyle aktarıldı. İsrail medyasında "Tek kaybeden Trump değil" ve "seçim sonuçları İsrail'i kaygılandırıyor" yorumları yapılırken, Trump'ın yenilgisinin "İsrail'in önüne yeni sınamalar" çıkaracağı değerlendirmesi öne çıktı.
MAARİV: SEÇİM SONUÇLARI İSRAİL'İ KAYGILANDIRIYOR
Maariv gazetesinin haberinde, "Trump tek kaybeden değildi, seçim sonuçları İsrail'de derin kaygı uyandırıyor" başlığı kullanıldı. Gazetenin haberinde, "ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti güçlü bir darbe aldı, bu sonuçlar Washington ile İsrail arasındaki ilişkide de önemli etkiler doğurabilir." yorumu yapıldı. Maariv'in haberinde, ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımına karşı çıkan ve İsrail'in Gazze politikalarını eleştiren ilerici kanattaki Demokrat adayların Kongrede sandalye kazandığı belirtildi. Gazeteye göre bu durum, Washington'ın Tel Aviv politikasını değiştirmeyi hedefleyen akımı güçlendirdi.
Haberde, Maine eyaletinde Demokrat Troy Jackson'ın, 1997'den bu yana senatörlük yapan ve İsrail'in önde gelen destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Susan Collins'i mağlup etmesine dikkat çekildi. Jackson'ın, seçim kampanyası sırasında İsrail'e sağlanan ABD askeri yardımının sona erdirilmesi çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Gelişmelerin Demokrat Parti içindeki güç dengelerinin değiştiğini gösterdiği ifade edilen haberde, seçim sonuçlarının 2028 başkanlık seçimleri öncesinde parti yönetimi üzerinde İsrail politikasını değiştirme baskısını artırabileceği değerlendirmesi yapıldı.