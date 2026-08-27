İsrail basınından çarpıcı itiraf! Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde, partisinin oy kaybına uğradığını ve durumun değişmemesi halinde yaklaşan genel seçimleri kaybedeceklerini söylediği bildirildi. Netanyahu'nun yürütülecek seçim kampanyasının niteliğini henüz belirleyemediği kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı'nın kendi lehine görünen kamuoyu araştırmalarına şüpheyle yaklaştığı ve partisinin durumunun anketlere yansıyandan daha kötü olduğuna inandığı belirtildi.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde düzenlediği basına kapalı toplantılarda partisinin durumunu değerlendirdi.
Haberde, Netanyahu'nun "10 sandalye kaybettik ve bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum." ifadelerini kullandığı ve durum değişmediği takdirde iktidardaki Likud Partisinin seçimleri kaybedeceğini dile getirdiği aktarıldı.
Netanyahu'nun yürütülecek seçim kampanyasının niteliğini henüz belirleyemediği kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı'nın kendi lehine görünen kamuoyu araştırmalarına şüpheyle yaklaştığı ve partisinin durumunun anketlere yansıyandan daha kötü olduğuna inandığı belirtildi.
LİKUD PARTİSİNDEN İDDİALARA YALANLAMA
Söz konusu iddialarla ilgili KAN'a açıklamada bulunan Likud Partisi ise haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.
Açıklamada, "Yalan haber. Yanlış anketlere bakıyorsunuz. Likud, Binyamin Netanyahu liderliğinde seçimleri kazanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.
İsrail basınında yer alan farklı anketler, Gadi Eisenkot liderliğindeki "Yashar" Partisinin öne çıktığını ve Likud'un gerilediğini gösterirken, sağ kanada yakın yayın organlarının anketlerinde ise Netanyahu lehine sonuçlar yer alıyor.