İsrail basınından çarpıcı itiraf! Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre Netanyahu , 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde düzenlediği basına kapalı toplantılarda partisinin durumunu değerlendirdi.

Haberde, Netanyahu'nun "10 sandalye kaybettik ve bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum." ifadelerini kullandığı ve durum değişmediği takdirde iktidardaki Likud Partisinin seçimleri kaybedeceğini dile getirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun yürütülecek seçim kampanyasının niteliğini henüz belirleyemediği kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı'nın kendi lehine görünen kamuoyu araştırmalarına şüpheyle yaklaştığı ve partisinin durumunun anketlere yansıyandan daha kötü olduğuna inandığı belirtildi.