İsrail basınından dikkat çeken iddia! ABD ordusu 2 ay içinde Suriye'den çekilecek

İsrail basını, ABD ordusunun iki ay içinde kademeli olarak Suriye'den çekileceğini öne sürdü. Üst düzey bir İsrailli yetkili ise İsrail hükümetinin bunun sadece kısmi bir çekilmeyle sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

İsrail basınından dikkat çeken iddia! ABD ordusu 2 ay içinde Suriye’den çekilecek
İHA

ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başlayacağı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD askerlerini Suriye'den iki ay içinde aşamalı olarak çekmeye başlayacağı ve bu konuda İsrail'i bilgilendirdiği iddia edildi.

İsrail basınından dikkat çeken iddia! ABD ordusu 2 ay içinde Suriye’den çekilecek

KISMI BİR ÇEKİLME OLABİLİR

Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail hükümetinin bunun sadece kısmi bir çekilmeyle sonuçlanacağına inandığını ancak yine de ABD'li muhataplarını Suriye'de asker bulundurmaya ikna etmek için çalıştıklarını söyledi.

İsrail basınından dikkat çeken iddia! ABD ordusu 2 ay içinde Suriye’den çekilecek

İsrailli yetkili, ABD'nin geri çekilmesi ile Türkiye'nin Suriye'de kontrolünü artacağını ve bunun Türkiye ve İsrail arasında gerilime neden olacağını öne sürdü.

İsrail basınından dikkat çeken iddia! ABD ordusu 2 ay içinde Suriye’den çekilecek

SURİYE'DE 2 BİN ABD ASKERİ BULUNUYOR

ABD tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında yapılan açıklamaya göre, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor.