İsrail basınından dikkat çeken iddia! ABD ordusu 2 ay içinde Suriye'den çekilecek

İsrail basını, ABD ordusunun iki ay içinde kademeli olarak Suriye'den çekileceğini öne sürdü. Üst düzey bir İsrailli yetkili ise İsrail hükümetinin bunun sadece kısmi bir çekilmeyle sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 20:42 Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 20:46

ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başlayacağı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD askerlerini Suriye'den iki ay içinde aşamalı olarak çekmeye başlayacağı ve bu konuda İsrail'i bilgilendirdiği iddia edildi.

KISMI BİR ÇEKİLME OLABİLİR Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail hükümetinin bunun sadece kısmi bir çekilmeyle sonuçlanacağına inandığını ancak yine de ABD'li muhataplarını Suriye'de asker bulundurmaya ikna etmek için çalıştıklarını söyledi.