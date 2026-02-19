İsrail basınından dikkat çeken iddia: Kosova ve Kazakistan Gazze’ye asker göndermeyi planlıyor
Kosova ve Kazakistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde Gazze'ye asker konuşlandırmayı planladığı ileri sürüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde Kosova ve Kazakistan'ın Uluslararası İstikrar Gücü'yle (ISF) Gazze'ye asker göndermeyi planladığı öne sürüldü.
Haberde, Fas, Endonezya, Yunanistan ve Arnavutluk'un da ISF'ye asker göndermeyi planladığı belirtildi.
Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan ISF bünyesinde Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı.
ULUSLARARASI GÜCÜN KOMUTANLIĞINI ABD ÜSTLENECEK
Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği belirtilmişti.
Endonezya'nın, ISF kapsamında Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş ve Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.