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Giriş Tarihi: 21.11.2023 21:56

İsrail basınından esir takasına ilişkin yeni iddia

Jerusalem Post gazetesine göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Hamas'ın İsrail ile muhtemel anlaşma kapsamında elindeki esirlerden 80'ini serbest bırakacağı iddiasında bulundu

AA
İsrail basınından esir takasına ilişkin yeni iddia

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında bu akşam açıklanması beklenen esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, Hamas'ın anlaşma kapsamında elindeki esirlerden 80'ini serbest bırakacağı iddiasında bulundu.

Haberde, esir takası anlaşmasına ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam önce Savaş Kabinesi, ardından Güvenlik Kabinesi, son olarak da normal kabine Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşecek.

Bu görüşmelerin ardından İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına onay verilmesi bekleniyor.

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İsrail basınından esir takasına ilişkin yeni iddia
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