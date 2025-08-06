İsrail basınından flaş iddia! Arabulucu ülkelerden Tel Aviv yönetimine "Gazze" baskısı
İsrail basınında yer alan habere göre; arabulucu ülkeler Tel Aviv yönetimine Gazze'yi işgal planının durdurulması için baskı yapıyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, arabulucuların İsrail'in Gazze'yi işgal planını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini yeniden müzakere masasına döndürmek için yoğun baskı uyguladığı belirtildi.
İSRAİLLİ KAYNAKTAN MÜZAKERELER İÇİN SKANDAL ŞART!
Haberde, ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynağın, "Gazze'yi işgal planı onaylanmadan müzakerelere dönülme ihtimali yok." dediği kaydedildi.
Ayrıca arabulucuların bir yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal planını durdurmaya çalıştığı diğer yandan Hamas'a da müzakere masasına dönmesi için baskı yaptığı ifade edildi.
3 ÜLKE ARABULUCULUK EDİYOR
Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.