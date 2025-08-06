İsrail basınından flaş iddia! Arabulucu ülkelerden Tel Aviv yönetimine "Gazze" baskısı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, arabulucuların İsrail'in Gazze'yi işgal planını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini yeniden müzakere masasına döndürmek için yoğun baskı uyguladığı belirtildi.

Ayrıca arabulucuların bir yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal planını durdurmaya çalıştığı diğer yandan Hamas'a da müzakere masasına dönmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

3 ÜLKE ARABULUCULUK EDİYOR

Katar, Mısır ve ABD, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirilmişti.