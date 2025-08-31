İsrail basınından flaş iddia: Netanyahu’nun Gazze ısrarının arkasında Trump var!

İsrail basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ı yensin diye Tel Aviv’e baskı yaptığı ve Netanyahu’nun da bu sebeple Gazze’yi işgal etme konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü. Öte yandan, yine habere göre Gazze kentinin işgal edilmesinden sonra bile Hamas'ın teslim olma ve İsrail'in dayattığı şartlarda bir anlaşmaya varma ihtimalinin çok düşük olduğunu değerlendiriyor.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 21:09 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2025 21:19

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Hamas'ı yenmesi için Tel Aviv'e baskı yapıyor ve Netanyahu'nun "Gazze'yi işgal etme ya da İsrail'in dayattığı şartlarla Hamas'la anlaşmaya varma" konusunda diretmesinin temel sebeplerinden biri de bu.

TRUMP, İSRAİL'İN NEDEN HAMAS'I HIZLICA YENİLGİYE UĞRATMADIĞINI ANLAYAMIYOR Habere göre, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze kentinin işgalinin aralık ayı sonuna kadar biteceğini savunuyor. Ancak İsrailli askeri yetkililer, Trump'ın Gazze'deki görüntüleri seyretmesi halinde İsrail'e verdiği desteğin değişebileceğini ve bu durumda Gazze kentinin işgali tamamlanmadan Trump'ın çatışmaları durdurabileceğini düşünüyor. Yine habere göre, İsrail ordusu ise Gazze kentinin işgal edilmesinden sonra bile Hamas'ın teslim olma ve İsrail'in dayattığı şartlarda bir anlaşmaya varma ihtimalinin çok düşük olduğunu değerlendiriyor.