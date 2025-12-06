İsrail Batı Şeria’da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Bilal Abdusselam Temimi, Menal Abdulhafiz Temimi, Samir Bilal Temimi ve Alaa Muhammed Temimi'yi evlerine yaptığı ani baskının ardından gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin de gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Filistin'in Sesi Radyosu haberine göre, Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında bir Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından darbedildiğini duyurdu. Gencin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.