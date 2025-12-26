İsrail, Batı Şeria'da bir haftada 8 bin ağacı söktü
Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in bir hafta içinde Batı Şeria'daki saldırıları sonucunda çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 8 binden fazla ağacın kökünden söküldüğünü belgeleyerek, tahmini zararın yaklaşık 7 milyon dolar olduğunu duyurdu.
Filistin Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık raporda, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım sektörünü ve gıda güvenliği kaynaklarını doğrudan hedef aldıkları saldırılarda "ciddi ve hızlı" bir artış yaşandığı belirtildi.
SİSTEMATİK BİR POLİTİKA
Raporda, aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleşen bu saldırıların, toprakları ele geçirmeyi ve asıl sakinlerinden arındırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu kaydedildi.
3 BİN AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ
İsrail saldırılarının, Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştığına dikkati çekilen raporda, ordunun Cenin'in batısındaki Es-Seyletu el-Harisiyye kasabasında 5 bin zeytin ağacı ve Ramallah'ın doğusundaki Turmus Ayya'da da 3 bin ağacı kökünden söktüğü vurgulandı.