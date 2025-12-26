Haberler

İsrail, Batı Şeria'da bir haftada 8 bin ağacı söktü

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in bir hafta içinde Batı Şeria'daki saldırıları sonucunda çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 8 binden fazla ağacın kökünden söküldüğünü belgeleyerek, tahmini zararın yaklaşık 7 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 00:41

Filistin Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık raporda, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım sektörünü ve gıda güvenliği kaynaklarını doğrudan hedef aldıkları saldırılarda "ciddi ve hızlı" bir artış yaşandığı belirtildi.

SİSTEMATİK BİR POLİTİKA Raporda, aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleşen bu saldırıların, toprakları ele geçirmeyi ve asıl sakinlerinden arındırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu kaydedildi.