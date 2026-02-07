İsrail Batı Şeria’da gece baskını düzenledi: 3 Filistinli gözaltına alındı

Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'nın doğusunda bulunan Azzun köyüne baskın düzenledi. Birçok eve giren askerler, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 21 Filistinliyi sahada sorguladıktan sonra serbest bıraktı.

NABLUS VE EL HALİL'DE GÖZALTILAR

İsrail ordusu, Nablus'un kuzey dağlık bölgesindeki bir binaya düzenlediği baskın sırasında bir genci gözaltına aldı. El Halil'in kuzeyinde yer alan Beyt Emr kasabasında da bir eve baskın yapıldığı ve bir Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İŞTİVİ EVİNDEN ALINDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum köyüne düzenledikleri baskın sırasında Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü İştivi'nin evinde arama yaptıktan sonra İştivi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nin 5 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayı başı itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısı 9 bin 300'ü aşmış olup, bunların arasında 56 kadın ve 350 çocuk bulunuyor.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.