İsrail Batı Şeria’da zeytin hasadı yapan çiftçilere ekim ayında 259 kez saldırdı

EN ÇOK SALDIRI RAMALLAH VE NABLUS'TA

Saldırıların 41'inin İsrail ordusu, 218'inin ise İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Konsey Başkanı Mueyyid Şaban, zeytin toplayan çiftçilerin şiddet, gözaltı, tehdit, hareket kısıtlaması ve doğrudan ateş açılması gibi birçok saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü 'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, sadece ekim ayında 259 saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

BİN ZEYTİN AĞACI TAHRİP EDİLDİ

Ekim ayından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 1.070 zeytin ağacına zarar verildiğini ifade eden Şaban, bu yılki zeytin hasadı mevsimini, son on yıllara nispeten en zorlusu şeklinde nitelendirdi. Ayrıca, İsrail'in tarım arazilerini "askeri bölge" ilan ettiğine işaret etti.

Zeytin hasadı mevsimi, Filistin'de tarım sektörü açısından en önemli dönemlerden biri addediliyor. Filistinli binlerce ailenin geçimi ve gelir kaynağı bu dönemdeki hasada dayanıyor.

Filistin Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son yılların en verimsiz zeytin sezonlarından birinin yaşandığı, üretimin normal sezonun yüzde 15'ini dahi geçemediği belirtilmişti.