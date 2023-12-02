İsrail Batı Şeria’da zulme devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da çeşitli adreslere gece saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda aralarında biri kadın en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 415'e çıktığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 Kasım'da yaraladığı 16 yaşındaki Şerif eş-Şair, hayatını kaybetti. Cenin'deki er-Razi Hastanesinden Filistinli çocuğun ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. İsrail askerlerinin ateş açarak karnından ve baldırından yaraladığı çocuğun, 9 Kasım'da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Filistinli Şerif eş-Şair'in yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.