İsrail Batı Şeria’ya baskınlar düzenledi! 10 Filistinli yaralandı, evler ve cami hedef alındı

İsrail ordusu ve onların korumasındaki yerleşimciler, bölgedeki farklı yerleşim birimlerine baskın düzenledi.

Yerel yetkili Mahmud Ebu Ayşe, saldırılarda 15 kişinin İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini, bir kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu, 9 kişinin ise yerleşimcilerin darp etmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

EVLER VE CAMİ HEDEF ALINDI

Saldırılarda 10 aracın ve 4 evin camları kırılırken bir elektrik trafosu devre dışı bırakıldı. Ayrıca bir camiye ateş açıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin bugün Batı Şeria'nın farklı noktalarındaki baskınlarında 24 kişiyi gözaltına aldığını aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.