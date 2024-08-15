Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail, Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 15.8.2024 08:50

İsrail, Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 4 yaralı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

AA
İsrail, Batı Şeria’ya hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 4 yaralı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na dron ile saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

CENAZE TAŞIYAN AMBULANSA EL KONULDU

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin, saldırıda yaşamını yitirenlerden birini Balata kampından Nablus'taki bir hastaneye naklettiğini, İsrail güçlerinin cenazeyi taşıyan ambulansa el koyduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar da hava saldırısında yaralanan çok sayıda Filistinlinin Nablus'taki bir hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan ambulansların geçişini engellediğini aktardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail, Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA