İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 4 yaralı

Orta Doğu'da katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Beyrut'un güneydoğu banliyölerinden Ain El Remmaneh mahallesine düzenlenen İsrail saldırılarında en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

EN AZ 10 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un yanı sıra liman kenti Sur çevresinde alçak uçuş yaptığı belirtilirken, farklı bölgelere yönelik en az 10 saldırının gerçekleştirildiği aktarıldı. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Daha önce Lübnan'ın farklı kesimlerine yönelik birçok saldırı düzenleyen İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah'a ait tesislerin hedef alındığını iddia etmişti.