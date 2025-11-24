Siyonistler Beyrut’u kana buladı! Hizbullah’ın askeri lideri öldürüldü

İşgalci İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın askeri kanadının liderinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Hava saldırısında, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın 3 roketle hedef alındığı kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Hizbullah, saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, Tabatabai'nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve "direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri" olduğu ifade edildi.

Ayrıca Tabatabai'nin, "toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı" belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da saldırının ardından, "İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir" tehdidinde bulundu.