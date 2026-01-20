İsrail BM merkezini buldozerle yerle bir etti: Birleşmiş Milletler’in dokunulmazlığı hiçe sayıldı!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki merkezlerine girerek personelin cihazlarına el koyduğunu ve çalışanları binadan zorla çıkardığını duyurdu.

UNRWA açıklamasında, "Bu yalnızca UNRWA'ya ve tesislerine yönelik benzeri görülmemiş bir saldırı değildir. Aynı zamanda uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler 'in ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının ciddi bir ihlalidir" ifadelerine yer verdi.

SİYONİST BAKANLARDAN SKANDAL İFADELER

İsrail Arazi İdaresi, polis eşliğinde merkeze gelerek tahliye etmeye ve içerisindeki yapıları yıkmaya başlarken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye geldi.

Ben-Gvir, bugünün İsrail için "tarihi bir gün" olduğunu ve UNRWA'nın inşa ettiği her şeyle birlikte Kudüs'ten çıkarıldığını ileri sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yineledi.

İSRAİL İNSANİ YARDIMI ENGELLİYOR

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.