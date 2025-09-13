İsrail BM’ye ait 3 okulu vurdu: Çok katlı bina yerle bir oldu

Saldırı anları kameralara yansırken, sivillerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

İsrail ordusu saldırıda, kampta bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait El-Sitt Sura, El-Aliya ve Şeheyber okullarını vurdu.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yer alan ve şehrin kuzeyi ile güneyindeki bombardımanlarından kaçan binlerce sivilin sığındığı El Şati Mülteci Kampına saldırı gerçekleştirdi.

ÇOK KATLI BİNA HEDEF ALINDI

İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin Tel el-Heva semtindeki "Nur" isimli çok katlı binaya saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, binaya düzenlenen saldırı sırasında hassas mühimmat kullanıldığı ileri sürülse de binanın yerle bir olduğu görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Saldırıdan önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze kentindeki Nur kulesinin kırmızı işaretli olduğu bir görüntü paylaşmıştı.

Gazze kentindeki 727, 786, 726 ve 784 numaralı bloklarla, kırmızı işaretlenmiş bina ve Safad Caddesi'ndeki çadırlarda yaşayanlara bulundukları yeri terk etme uyarısı yapan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgelere kısa süre içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.