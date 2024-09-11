İsrail BM’ye ait okulu vurdu: 14 ölü

İSRAİL AYNI OKULU 5. KEZ VURDU

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulandı.