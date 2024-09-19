‘İsrail bölgesel savaş peşinde’

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İsrail'in bölgesel savaş peşinde olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin "savaşın başından itibaren" İsrail'in stratejisine yönelik bir gerçeklik gördüğüne işaret ederek, "İsrail, ilk önce Gazze'yle ilgili hesaplarını bir görecek; ondan sonra Lübnan'a bu işi kaydıracak. Şimdi adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz" dedi.DışişleriBakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme meselesine ilişkin, "Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye'nin daha rahat çözeceğine inanıyorum" dedi. Suriye ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini belirten Fidan, "Esad'la görüşmeye hazırız" dedi. Bakan Fidan, "Türkiye ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci düşünülmeli" dedi.Fidan "(BRICS üyeliği) Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı şimdi Gümrük Birliği düzeyinde ama onun da üstüne gidip üyelikle taçlansaydı belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık" dedi. Fidan, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini "devam ettirip iyi niyetle bir noktaya götürmeye çalıştığını" ifade etti.