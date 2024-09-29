İsrail bölgesel savaş peşinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin, "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var" dedi. Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Fidan, bir yıl önce söylediklerinin vuku bulduğunu, bunun böyle olmasını istemediklerini belirterek, "Yani İsrail durdurulmazsa Gazze'de, Filistin'de bu savaşı başka yerlere de taşıyacak diye söylemiştik" ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze'deki kendince hedeflerine, askeri hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi cepheyi Lübnan'a taşıdığını kaydeden Fidan, "Bu birçok aktör için sürpriz olmadı. Gelecek sene bu operasyonu nereye taşıyacak? Hangi hedefleri yok etmek için bu momentumu kullanacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Ama görünen o ki şu anda savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de, Netanyahu ve ekibi içinde ciddi bir arzu var, bunu ilerletmeye çalışıyorlar" diye konuştu.Fidan, Amerika ve uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğinin de ürkütücü bir duruma geldiğini dile getirerek, İsrail'in, Hizbullah'a yönelik son iki haftada düzenlediği saldırılara istihbarata dayalı olarak uzun zamandır hazırlık yaptığına dikkati çekti. "Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum" ifadelerini kullanan Fidan, görüşmeler sonrası Hizbullah'ın var gücüyle bir savaş içine girmeyeceğini öngördüğünü aktardı. Bakan Fidan, "İsrail, Gazze'deki hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi Lübnan'a geldi. Lübnan'dan sonra nereye gider? Hangi hedefler üzerinde çalışır? Buna ilişkin birtakım öngörülerimiz var, şimdilik o öngörüler bizde kaldı" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki soykırımın bir trajedi olduğunu ama daha büyük trajedinin uluslararası sistemin bu ikiyüzlülüğü ve etkisiz kalması olduğunu belirterek, "Bu ikiyüzlülük, Gazze'deki soykırıma benzer başka soykırımları, başka kuralsızlıkların, hukuksuzlukların önünü açacak bir sistemik duruş. Bu sistemik hatayı biz düzeltmezsek Gazze'ye benzer çok fazla sorun alanıyla karşılaşacağız" dedi. "Gazze meselesi bir turnusol kağıdı görevi gördü. Maalesef uluslararası sistemin, başta Birleşmiş Milletlerin hayati organları olmak üzere bazen çalışmadığını, bazen iflas ettiğini gösteren bir durum" diyen Fidan, BMGK'da Slovenya Dönem Başkanlığında Filistin konulu bir toplantı yapıldığını ve orada hitapta bulunduğunu dile getirdi. Fidan, hitabında Güvenlik Konseyi üyelerine, "Sizin etkisizliğiniz yüzünden buradaki soykırım devam ediyor" ifadesini kullandığını aktardı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan siyasetinde "siyonizm"in kök saldığını vurgulayarak, "Amerikan devletinin bütün gücünün İsrail'in aklına hizmet eden bir yapıya dönüşmüş olması artık rahatsızlık veren bir konu olmaktan çıkmış, hayatın kabul edilen bir gerçeği haline dönüşmüş. Bu da aklı başında Amerikalıları inanılmaz şekilde rahatsız ediyor. Yani buna olan itirazlarını belli devlet adamları ve siyasetçiler sistem içinde kalarak dillendiremiyorlar bile. Böyle bir çaresizlik içindeler. Bu çaresizlik sarmallığı dediğim gibi bu düzenin bir duvara vurana kadar devam edeceğini öngörüyorum maalesef ama gidişat iyi değil. Onlar için hele hiç iyi değil" dedi.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan bir Filistin devletinin inşası için" Birleşmiş Milletler (BM) ile asker göndermeye hazır olduklarını belirtti. Öte yandan Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdürdüğü Ortadoğu'da Filistin devleti kurulmadan barışın olmayacağını söyledi.