İsrail bu kez Beyrut’u vurdu: Katili kim durduracak

Siyonist İsrail rejimi Gazze Şeridi'ndeki soykırımına aralıksız devam ederken Lübnan'a da saldırıları artırdı. 17 Eylül'de çağrı cihazları, 18 Eylül'de telsizler üzerinden Hizbullah mensuplarına saldıran İsrail 19 Eylül gecesi ise Lübnan'a 100'den fazla füze saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştı. Bu bir savaş ilanıdır" dediği konuşması sırasında da İsrail jetleri, Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.Hizbullah dün İsrail'in saldırılarına karşılık 140 roket fırlattı. İsrail atılan mühimmatların bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini, bazı bölgelere düşen şarapnel ve füzelerin ise yangına yol açtığını duyurdu. Buna karşılık İsrail jetleri Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha bombaladı. İsrail, "Güneydeki Hizbullah tesislerini hedef aldık. Hedefimizdeki isim, komutan İbrahim Akil'di" açıklamasını yaptı. Ancak saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 14 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı.Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısı seçeneğini değerlendirdiği izlenimine sahip olduğunu iddia etti. CNN de Hizbullah'ın da İsrail saldırısına karşı hazırlık aşamasına geçtiğini ileri sürdü. Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, Ebu Haydar el-Hafaci isimli komutanlarının Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğu uyarısı yaptı.Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısı seçeneğini değerlendirdiği izlenimine sahip olduğunu iddia etti. ABD merkezli CNN kanalı ise Hizbullah'ın da İsrail'in kara saldırısına karşılık hazırlık aşamasına geçtiğini ileri sürdü. Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, Ebu Haydar el-Hafaci isimli komutanlarının Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Ortadoğu'nun "uçurumun eşiğinde" olduğu uyarısı yaptı.Uzmanlara göre İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları aynı zamanda Gazze Şeridi'ne dair ateşkes müzakerelerini de baltaladı. ABD basını, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan yetkililere dayandırdığı haberinde, yakın zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması yapılmasının beklenmediğini ifade etti.Lübnan hükümeti, telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyette bulunmaya hazırlanıyor. BBC'ye konuşan savaş suçları mahkemesi savcısı Geoffrey Nice ise çağrı cihazları ve el telsizlerinin patlamalarda kullanılmasının "suç" olabileceğini söyledi. Tüm bu gelişmelere rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama kararını 4 aydır bekletiyor.