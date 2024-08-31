İsrail bu kez camiyi hedef aldı! Müslümanları dışarı attılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentindeki Vadi el-Hariyya ve Ebu Rumman mahallelerine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait çok sayıda evde arama yaptı.

İsrail ordusu söz konusu mahalleleri kuşatarak, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatarak, ibadet edenlerin camiye girmesini engellediğini belirtti.

Suneyne, askerlerin, camiyi sabah saat 4'ten itibaren uyarıda bulunmaksızın kapattığını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise sıkı denetim prosedürleri kapsamında Harem-i İbrahim Camisi'nin yeniden açılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.