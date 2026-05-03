İsrail camiye saldırdı: 3 ölü
Siyonist İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyin yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Semmaiyye beldesinde bir camiye düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail dün akşam ayrıca Reyhan Dağı ile Basalya, Serire, Kefre, Haris, Burç Kalavay, Doğu Zavtar ve Mivdon beldelerine havadan saldırılar düzenledi. Burç Kalavay ve Şehabiyye bölgelerinin ayrıca İsrail topçuları tarafından da hedef alındığı aktarıldı.