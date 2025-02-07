İsrail Cenin’de katliamı sürdürüyor: Çok sayıda bina yerle bir edildi

TULKERİM KUŞATMA ALTINDA

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e taşıyan İsrail ordusunun kente yönelik kuşatması 12 gündür devam ediyor. Kentteki altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri, Filistinlilere ait dükkanları ve konutları da yıkıyor. Çok sayıda ailenin göç etmek zorunda kaldığı Tulkerim'de Filistinlilere ait evler askeri amaçlarla kullanılmaya başlandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na askeri takviye yapan İsrail, Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi'ni abluka altına aldı. Ayrıca İsrail güçleri, hastanenin bitişiğinde yer alan Adeviye Ticaret Merkezini gözlem noktası yaptı ve askeri kışlaya çevirdi.

Mülteci kampı yakınındaki "El-Burhan" apartmanında yaşayan Filistinlileri silah zoruyla tahliye eden İsrail askerleri, burayı da askeri kışlaya dönüştürdü. Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil de yayımladığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle kampta yaşayanların yüzde 85'inin yerinden edildiğini duyurdu.

Tubas kentinin El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine yönelik saldırılar da 6 gündür aralıksız sürüyor. Görgü tanıkları, Tamun beldesinde Filistinlilere ait evlerde baskın ve aramalar gerçekleştirildiğini ifade etti. İsrail ordusunun dronlarla beldenin çeşitli yerlerini bombaladığını aktaran tanıklar, saldırılarda herhangi bir can kaybı olduğuna dair bilgi vermedi.

Bölge sakinlerinin çok uzun saatler elektrik kesintileri yaşadığı, gıda malzemelerinin azaldığı ve beldede çok sayıda Filistinlinin her gün sorgulandığı veya gözaltına alındığı aktarıldı. İsrail'e ait buldozerlerin El-Faria Mülteci Kampı'nda da altyapıyı tahrip etmesi sonucu çok sayıda evde elektrik ve su kesintileri yaşandı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Tamun ve El-Faria Mülteci Kampı'nda da Filistinlilere ait evleri zorla boşaltarak askeri kışlaya çevirdiğini söyledi.