İsrail Cumhurbaşkanı Gazze saldırılarında o ülkeyi işaret etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve bölge ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herzog, "Açıkçası, tüm normalleşme sürecinin bir parçası olarak Suudi seçeneği, savaştan yeni bir ufka doğru çıkmanın anahtarıdır." dedi.

Riyad yönetimiyle normalleşmenin "hala hassas ve kırılgan olduğunu" belirten Herzog, olası bir normalleşmenin ezberleri bozacağını iddia etti. İsrail'in Orta Doğu'da Avrupa ve ABD'ye yönelebilecek tehditleri engellediğini savunan Herzog, "Tüm insanlık için, özgür dünya için bir savaş veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Herzog, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la yaşanan çatışmalara değinerek "İsrail olmasaydı, sıra Avrupa'da olurdu ve sonrasında ABD..." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Herzog, halihazırda 136 İsrailli esirin Hamas'ın elinde olduğunu ve söz konusu esirlerden 4'ünün 2014'ten bu yana Gazze'de tutulduğunu belirtti. Herzog, uluslararası kamuoyuna "İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönünde çaba gösterilmesi" çağrısında bulundu.