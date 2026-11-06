İsrail Cumhurbaşkanı Herzog duyurdu: “Pazar günü hükümeti kurma görevini vereceğim”

İSRAİLLİ GRUPLAR ARAP PARTİLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI



27 Ekim'de düzenlenen seçimlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin yalnızca 53'ünü kazanmış ve çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde edememişti. Netanyahu'nun rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Böylece iki lider de hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşabilecek net bir seçeneğe sahip olamadı. İsrail'deki Arapları temsil eden partiler ise parlamentodaki sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşmış ve güç dengesi açısından belirleyici konuma gelmişti. Ancak hem Netanyahu hem de Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı. Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ittifakı, hükümeti kurma görevi için Eisenkot'u desteklemeye karar verdiklerini açıklamıştı. Kararın, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik kamuoyu talebine üzerine" alındığı kaydedilmişti.