İsrail Cumhurbaşkanı Herzog duyurdu: “Pazar günü hükümeti kurma görevini vereceğim”
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurma görevi için 67 milletvekilinin desteğini aldığını açıklayarak dikkat çeken ifadelere yer verdi. Herzog, Gadi Eisenkot'u pazar günü başbakan olarak görevlendirebileceğinin sinyalini verirken, “Bu durum henüz tam olarak netlik kazanmış değil" şeklinde konuştu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurma görevi için 67 milletvekilinin desteğini aldığını açıkladı. İsrail parlamentosu Knesset'teki tüm siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişarelerin ardından açıklama yapan Herzog, 120 sandalyeli meclisten toplam 67 milletvekilini temsil eden siyasi grupların hükümeti kurma görevinin Eisenkot'a verilmesini önerdiğini, 46 milletvekilini temsil eden grupların ise Başbakan Binyamin Netanyahu'yu desteklediğini belirtti.
Herzog, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor. Ancak yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kurma kapasitesine sahip olan kişiyi belirlemek. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı vetolar göz önüne alındığında, bu durum henüz tam olarak netlik kazanmış değil" ifadelerini kullandı.
Parti liderleriyle doğrudan ve hızlı bir şekilde görüşerek mevcut durumu netleştirmeye çalışacağını kaydeden Herzog, hükümeti kurma görevini Pazar günü vermeyi planladığını söyledi. Herzog, "Bu görüşmelerde, partileri birbirleriyle iletişim kurmaya ve İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek amacıyla hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.