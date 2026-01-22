İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Somaliland Başkanı Abdullahi ile bir araya geldi

Herzog, görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Herzog, açıklamasında, "Aramızda diplomatik ilişkilerin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor ve her iki halkımızın yararına olacak şekilde işbirliğini derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

İSRAİL, SOMALİLAND'I TANIYAN İLK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.