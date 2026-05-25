İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Toplumumuz canavarlaşma süreci yaşıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunun bir 'canavarlaşma' sürecini yaşandığını belirtti. Bir programda konuşan Herzog, toplumda korkunç bir vahşetin yayıldığını vurguladı. Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığına, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının korkunç düzeyde arttığına dikkati çekti. Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz" dedi.