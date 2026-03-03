Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Avustralya’da istihbarat başkanı ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, geçen ay Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da oturumda verdiği yanıtta konuya ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade ederken, ismi paylaşılmayan bir ASIO yetkilisi görüşmeyi doğruladı.

Kamu yayın kuruluşu SBS Australia'nın haberine göre Senatör David Pocock, parlamentoda, Herzog'un geçen ay bu ülkeye ziyaretinde ASIO yerleşkesini ziyaret edip etmediğini sordu. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da oturumda verdiği yanıtta, konuya ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bu konuda temkinliyiz. Bu kurumla ilgili sorular genellikle çok hassas." dedi. Oturum sonrası Pocock, gazetecilere açıklamasında, hükümetin, Herzog'un ziyaretini "ne doğrulaması ne de reddetmesinden" dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Pocock, "Ziyaretin amacı, Avustralya'daki Yahudi topluluğuna destek. Yabancı bir devlet başkanının ulusal istihbarat teşkilatımızın genel merkezini ziyareti bence emsalsiz." değerlendirmesinde bulundu.

YETKİLİLER DOĞRULADI Haberde ismi paylaşılmayan bir ASIO yetkilisi, Herzog'un, Teşkilatın başkent Canberra'daki merkezinde ASIO Başkanı Mike Burgess ile görüşme yaptığını doğruladı. Guardian gazetesine göre, ASIO'dan diğer bir yetkili de ziyareti teyit ederek, "Avustralya istihbarat teşkilatları, yabancı ortaklarıyla güçlü ve kalıcı çalışma ilişkileri sürdürmekte." dedi. Yetkili, "(Herzog) Bondi saldırısı sonrası çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Bu tür toplantılar, küresel tehditleri tartışmak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için önemli fırsat." ifadelerini kullandı.