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Giriş Tarihi: 27.8.2024 12:26

İsrail destekçisi ABD yardımı inkar etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Lübnan'a "önleyici saldırılarına" doğrudan katkıda bulunmadıklarını açıkladı.

AA
İsrail destekçisi ABD yardımı inkar etti

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenlediği "önleyici saldırılarda" ABD'nin sadece dolaylı yoldan destek sağladığını bildirdi.

Ryder, ABD'nin bu saldırılarda İsrail'e istihbarat, gözlem ve keşif desteği verdiğini belirterek ABD'nin bölgede gerilimin tırmanmasını istemediğini kaydetti.

İsrail ordusu 25 Ağustos'ta, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

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İsrail destekçisi ABD yardımı inkar etti
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