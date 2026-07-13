İsrail destekçisi ABD'li senatör Graham öldü
ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan Graham'ın, önceki gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Özellikle Tel Aviv yönetimine verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin bu ülkeye askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu. Ancak Senatör Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte geldiği NATO Zirvesi'nde ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına desteğiyle dikkat çekmişti. Ankara'dan sonra 10 Temmuz'da Ukrayna'ya giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü. Graham'ın ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump "Tanıdığım en harika insanlardan" mesajını paylaşırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil çok sayıda İsrailli siyasi isim "İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe" işaret ederek taziye mesajları yayımladı.