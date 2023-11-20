İsrail destekçisi Morgan’a tokat gibi cevap! İddialarını bir bir çürüttü

Mısırlı televizyon sunucusu Bassem Youssef'ın konuk olduğu ve bütün dünyada viral olan Piers Morgan'n rezil olduğu görüntülere bir yenisi daha eklendi.
İngiliz Gazeteci Owen Jones, İsrail'in masum Hamas'ın ise soykırımcı olduğunu söyleyen Piers Morgan'a İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistinlilere "Amalek" benzetmesi yaparak askerlerine açıkça katliam ve soykırım çağrısı yaptığı sözlerle cevap verdi.
İsrail destekçisi Piers Morgan'ın rezil olduğu, sadece YouTube'da bir milyondan fazla izlenen program sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
"İSRAİL GAZZE'Yİ HARİTADAN SİLİYOR"
Owen Jones, "İzin ver İsrailli yetkililerin sözlerini alıntılayayım. Binyamin Netanyahu (Tevrat'taki) Amalek'ten alıntı yaptı. Amalek İsraillilere saldırdığında, İsraillilere 'tanrı dedi ki yok edin, herkesi öldürün, kadın erkek çocuk ve yaşayan her şeyi' Bunu müslüman bir lider Kuran'daki benzer bir pasajdan alıntılasa böyle söylemezdin. Hamas ve İsrail arasındaki fark şu ki Hamas'ın İsrail'i haritadan silme kapasitesi yokken İsrail Gazze'yi haritadan siliyor." ifadelerini kullandı.
GAZZE'DE EN AZ 13 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.
İsrail destekçisi Piers Morgan'a canlı yayında bir tokat daha! | Video
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.