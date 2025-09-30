İsrail Devlet Televizyonu: Siyonist İsrail Sumud Filosu’na saldırı hazırlığında

İsrail devlet televizyonu KAN'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 50 tekneden oluşan filonun Gazze'ye 150 deniz mili uzaklıkta "müdahale alanına" doğru ilerlediği ve İsrail donanmasının teknelere el koymak için operasyon hazırlığında olduğu ifade edildi.

AKTİVİSTLER GÖZALTINA ALINACAK

Haberde, filodaki aktivistlerin alıkonularak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesinin planlandığı belirtildi. Bazı teknelerin limana çekileceği, bazı teknelerin ise batırılabileceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu.