İsrail Devlet Televizyonu: Siyonist İsrail Sumud Filosu’na saldırı hazırlığında
İsrail ordusunun, Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve bugüne kadar bölgeye doğru yola çıkan en büyük toplu filo olma özelliğini taşıyan Küresel Sumud Filosu’na saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 50 tekneden oluşan filonun Gazze'ye 150 deniz mili uzaklıkta "müdahale alanına" doğru ilerlediği ve İsrail donanmasının teknelere el koymak için operasyon hazırlığında olduğu ifade edildi.
AKTİVİSTLER GÖZALTINA ALINACAK
Haberde, filodaki aktivistlerin alıkonularak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesinin planlandığı belirtildi. Bazı teknelerin limana çekileceği, bazı teknelerin ise batırılabileceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu.
GAZZE'YE EN BÜYÜK YARDIM FİLOSU
Tıbbi yardım malzemelerinin de bulunduğu Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye yönelen en büyük toplu insani yardım girişimi olarak öne çıkıyor.