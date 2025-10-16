İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Refah Sınır Kapısı açıklaması!
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İtalya'da düzenlenen Akdeniz Diyalog Forumu'nda Mısır ile Gazze arasındaki sınır kapısı Refah ile ilgili açıklamada bulundu. Sa’ar açıklamasında, Refah Sınır Kapısı’nın muhtemelen Pazar günü açılacağını dile getirdi. Öte yandan Sa’ar, açıklamasının devamında “Umarım açılır ve bunun için mümkün olan her şey yapılır" dedi.
Sa'ar, "Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak. Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu, Avrupa Birliği (AB) Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) gücüyle ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerle de koordine ediliyor. Yani muhtemelen bu pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun için mümkün olan her şey yapılır" dedi.
İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Refah'ın sivillerin geçişine açılması için hazırlıkların sürdüğü, tarihin daha sonra açıklanacağı belirtilmiş, Gazze Şeridi'ne insani yardımların Refah'tan girmeyeceği vurgulanmıştı.