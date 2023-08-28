İsrail Dışişleri ile Mossad arasında kriz

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Cohen-Menguş görüşmesinin duyurulmasının, Libya dosyasında çalışan Mossad'ın gizli kadrosuna ciddi bir şekilde zarar verdiği belirtildi.

Zararın düzeyine ilişkin tartışmaların bulunduğu aktarılan haberde, "Gelecekte durumun ne olacağını henüz kimse bilmiyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, "Mossad ile İsrail Dışişleri Bakanlığı arasında, Cohen-Menguş görüşmesi konusunda ve İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerle hassas ilişkileriyle ilgili her konuda ciddi bir gerginlik ve karşılıklı suçlamalar var." ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının görüşmenin hemen ardından açıklama yapmak istediği ancak Libya tarafının açık bir şekilde açıklamayı ertelemesini talep ettiği haberde kaydedildi.

Haberde, Libya tarafının, halkın olumsuz tepkisinden çekindiği için açıklamayı geciktirme talebinde bulunduğu aktarıldı.

Cohen-Menguş görüşmesinin sızdırılmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığının, Libya tarafına görüşmeyle ilgili bir açıklama yayımlayacağını ve "başka seçeneğinin kalmadığını" bildirdiği ifade edildi.