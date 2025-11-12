İsrail Doğu Kudüs’te Filistinli ailenin evini yıktı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, polis eşliğinde sabah saatlerinde El-Bustan Mahallesi'ne baskın düzenledi. Filistinli Musa Bedran'a ait ev, İsrail güçlerinin nezaretinde yıkıldı.

"TEVRAT BAHÇESİ" PROJESİNİN HEDEFİNDEKİ MAHALLE

El-Bustan Mahallesi'nin, "Tevrat Bahçesi" adı verilen bir projenin hayata geçirilmesi amacıyla İsrail'in hedefindeki en kritik bölgelerden biri olduğu ifade ediliyor.

İsrail güçleri, 5 Kasım'da da El-Bustan Mahallesi'nde Filistinlilere ait 3 evi yıkmıştı. Mahallede bulunan 100 evin bir kısmı yıkılırken, diğerleri de İsrail'in yıkım tehdidi altında bulunuyor.