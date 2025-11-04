İsrail donanması Gazze açıklarında 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu
İsrail donanmasına bağlı birliklerin, Gazze Limanı’nın batısında Filistinli balıkçılara ait teknelere ateş açtığı ve 5 balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze açıklarında 5 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğu ifade edildi.
HÜCUMBOTLARDAN BALIKÇI TEKNELERİNE SALDIRI
Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, "İşgal güçlerine ait hücumbotlar bu sabah Gazze Limanı'nın batısında balıkçı teknelerine saldırdı ve 5 balıkçıyı alıkoydu" ifadelerini kullandı.
Bekr, İsrail donanmasının, balıkçıları kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını belirterek, "Onları denize inmeye mecbur bıraktıktan sonra kelepçeleyip bilinmeyen bir bölgeye götürdüler" dedi.
Filistinli yetkili, alıkonulan 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğunu açıkladı.