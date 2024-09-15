İsrail, El Halil kentinde bir Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, El Halil'in batısında Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınlarında konuşlanmış İsrail askerleri bir Filistinliye ateş açtı.
Filistinli hastaneye kaldırılırken, İsrail askerlerinin neden ateş açtığına ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail polisi, Eriha kenti yakınlarındaki El-Maracat bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını püskürtmeye çalışan İsrailli barış aktivistlerini alıkoydu.
BEYDER BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Melihat Arapları" bedevi topluluğunun mülklerine saldıran ve koyunlarını çalmaya çalışan gaspçı İsraillilere, barış yanlısı İsraillilerin karşı koyduğunu belirtti.
Melihat, İsrail polisinin olaya müdahale ederek bazı barış yanlısı aktivistleri alıkoyduğunu dile getirdi.