İsrail, El Halil’deki İbrahim Camisi’ni Müslümanlara kapattı

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, "Yahudilerin ibadet edeceği" gerekçesiyle akşam saat 22.00'ye kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını söyledi.

İsrail askerlerinin, caminin bulunduğu El Halil'in eski şehir bölgesindeki yoğunluğunu artırarak, buradaki Filistinlilerin hareket özgürlüğüne sert kısıtlamalar getirdiğini ifade eden, Recebi, "Yerleşimciler, Müslümanlara kapatılan caminin tümünü ele geçirerek, müzik çalıyor, alkış tutuyor, şarap içiyor ve caminin çevresinde gürültülü şekilde danslar ediyorlar." dedi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait bir vakıf olduğuna dikkati çeken Filistinli yetkili, "Caminin Yahudileştirilmesi için bu kışkırtıcı davranışlarla kutsallığının ihlal edildiğini" söyledi.

CAMİYE YÖNELİK İHLALLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.