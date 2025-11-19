İsrail Enerji Bakanı Cohen “Filistin Devleti karşılığında başka ülkelerle normalleşmeye karşıyım”

Yerel bir radyoya konuşan Cohen, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dün Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmeye vurgu yaparak, Washington'un Riyad'a F-35 savaş uçağı satışına ilişkin detayların "henüz tamamlanmadığını" belirtti.

Cohen, İsrail'in Orta Doğu'daki "askeri üstünlüğünü" korumanın kendileri için önemli olduğunu ve bunu sürdürmek için "ısrarcı" olacaklarını ifade etti.

"6-7 ÜLKE DAHA ABRAHAM ANLAŞMALARI'NA KATILABİLİR"

İsim vermeden Suudi Arabistan gibi ülkelerin İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin Devleti kurulması şartına atıfta bulunan Cohen, "Eğer normalleşmenin bedeli, İsrail Devleti'nin güvenliğini tehlikeye atacak bir Filistin Devleti'nin kurulması olacaksa, ben normalleşmeden vazgeçiyorum." ifadesini kullandı.

Cohen, 6-7 ülkenin daha İsrail ile ilişkilerin normalleştirmesini içeren Abraham Anlaşmaları'na katılacağını tahmin ettiğini kaydetti.