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Giriş Tarihi: 29.12.2024

İsrail- Esad işbirliği ifşa oldu

İsrail- Esad işbirliği ifşa oldu
Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik rejiminin lideri Beşar Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü belirtildi. Habere göre, İsrail istihbarat servisinin WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı. İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) WhatsApp üzerinden mesajlar yoluyla söz konusu irtibatı İsrail ordusunun Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından Esad rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la kurduğu öne sürüldü. Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmanın yanı sıra İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Esad rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.

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İsrail- Esad işbirliği ifşa oldu
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