İsrail eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot: Netanyahu’nun yolu zafere götürmüyor

Walla haber sitesine konuşan Gadi Eisenkot, İsrail'de Netanyahu hükümeti, olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in aylardır esir takası anlaşmasına en yakın olduğu noktaya geldiğine inandığını belirten Eisenkot, Netanyahu'nun bir anlaşmaya varmak ve bunu aşırı sağ koalisyondaki müttefiklerine kabul ettirmek için gereken "stratejik liderlik seviyesine" yükselebileceğinden şüphe duyduğunu ifade etti.

Eisenkot, "Netanyahu'nun bir anlaşmayı kabul edip (Maliye Bakanı) Bezalel Smotrich ve (Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben Gvir'e bunun doğru şey olduğunu söylemesi ihtimalini zor buluyorum." dedi.

Olası bir anlaşmanın bedelinin İsrail için yüksek olacağını savunan Eisenkot, "Ancak İsrail savaşı birkaç ay boyunca durdurmayı göze alabilir." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün daha erken saatlerde Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" duyurmuştu.