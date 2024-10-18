İsrail, evleri ateşe veriyor

İsrail'in Gazze'deki soykırımında 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülenlerin sayısı 42 bin 500'e yükseldi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinli 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evleri ateşe vererek bölge sakinlerini güneye sürmeyi amaçlıyor. İsrail, yıkılanlar da dahil bütün evleri ateşe vererek bölge sakinlerini güneye sürmeyi amaçlıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki görgü tanıkları, İsrail ordusunun, çok katlı binaları patlayıcı kullanarak ya da hava saldırılarıyla yerle bir ettiğini, yıkılmış olanlar da dahil Filistinlilerin evlerini ve mülklerini ateşe verdiğini belirtiyor.