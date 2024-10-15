İsrail evleri tek tek havaya uçuruyor!

İsrail, Gazze'de sivilleri doğrudan hedef aldığı saldırılarını sürdürüyor. Önceki akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı, güneydeki Han Yunus kenti ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katledilenlerin sayısı 42 bin 344'e uluştı. Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerleri içinde insanların olduğu evleri uzaktan kumandalı varil bombalarıyla tek tek havaya uçurdu. İsrail ordusu saldırılarında bomba yüklü robot ve "Quadcopter" tipi insansız hava araçları da kullandı. Birleşmiş Milletler (BM), hastane yerleşkesindeki çadırların vurulmasını kınadı.Filistinli bir aile, BBC için günlük yaşamlarını belgesel filme çekti. Ailenin çocukları Hamud ve Hallum bombalardan hasar görmüş bir evin oturma odasında acil yardım görevlisi oyunu oynuyor. Küçük bir oyuncak bebeğin vücuduna dikiş atan kardeşleri izleyen fizyoterapist baba Hamid, "Bunlar çocukların oynayacağı oyunlar değil. Onları böyle görünce, çok üzülüyorum. Bomba sesini oyuncak sesinden daha çok tanıyorlar" diyor