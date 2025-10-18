İsrail, Filistin cenazelerinin dördüncü grubunu Kızılhaç’a teslim etti

Katar medyasında yer alan haberlere göre, İsrail, Filistinlilere ait cenazelerin dördüncü grubunu Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

HAMAS'IN TESLİMATI SONRASI İSRAİL HAREKETE GEÇTİ

Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde tutulan bir İsrailli esirin cenazesini ICRC'ye teslim etmesinin ardından İsrail de karşı adım atarak Filistinlilere ait cenazelerin dördüncü grubunu Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

Ateşkes anlaşması şartlarına göre, Hamas'ın iade ettiği her bir İsrailli esirin cenazesine karşılık, İsrail 15 Filistinlinin cenazesini iade ediyor.