İsrail-Filistin hattında tansiyon düşüyor

İsrail'ın işgal altındaki Filistin'e yönelik yoğun saldırılarına dünyadan tepki yağarken bölgede sükûnet hâkim. İsrail tarafı, "İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız" açıklaması yaparken Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, "İsrail ateşkese bağlı kaldığı kadar biz de bağlıyız" dedi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Filistin toprakları, İsrail ve Lübnan'da son günlerde artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, şiddetteki artışın İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da güç kullanması dahil olmak üzere, kutsal mekânlarda yükselen gerilim ve çatışmaların ardından meydana geldiğini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Lübnan'dan bir dizi roket atıldığını belirtmiş, Lübnan ve Gazze'ye saldırmıştı. Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı. Önceki gece de Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde ise bir kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.