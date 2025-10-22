İsrail, Filistin yanlısı 32 yabancı aktivisti sınır dışı etti
Siyonist İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin zeytin hasadı sırasında onlara destek veren 32 yabancı aktivisti sınır dışı etti.
İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri yetkililerin talimatlarına uymayan 32 yabancı aktivistin sınır dışı edildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu aktivistlerin "terör örgütü" olduğu iddia edilen "Tarım Çalışma Komiteleri Birliği" üyesi oldukları belirtildi.
SİYONİST İSRAİL'DEN AKTİVİSTLERE 99 YIL GİRİŞ YASAĞI
Açıklamaya göre, aktivistlerin sınır dışı edilmesi kararı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Yusi Dagan'ın talebiyle alındı. İsrail makamları, söz konusu 32 yabancı aktivistin 99 yıl boyunca ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.