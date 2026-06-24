İsrail, Filistin’de soykırıma devam ediyor

TERÖR devleti İsrail'in Filistin topraklarında soykırım ve savaç suçu işlemeye devam ettiği bir kez daha kanıtlandı. Son kanıt raporunu Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu yayınladı. Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 62. Oturumu kapsamında yeni raporunu yayımladı. İşte raporda insanlık tarihine kara leke olarak geçecek detaylar:

İsrail güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlemeye devam ediyor.

Batı Şeria'da savaş suçları işliyorlar.

Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkesten bu yana 265 çocuğu öldürdüler.

ÇOCUKLARA CİNSEL ŞİDDET

İsrail saldırılarının yoğun ölçeği ve sistematik doğası devam ediyor.

Bu saldırılar Filistinli çocukların eşi benzeri görülmemiş ölüm, yaralanma ve travmalarına yol açıyor.

İsrail'in çocuklara karşı cinsel şiddet uyguladığı da raporda yer aldı.

Komisyon geçen yıl da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım işlediği sonucuna varmıştı.